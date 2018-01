Cameron diz que Trump merece respeito por sucesso nas primárias republicanas

LONDRES - O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, afirmou na quinta-feira que o pré-candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, merece respeito por seu sucesso nas eleições primárias do partido, apesar de manter uma postura crítica com relação a algumas ideias políticas do empresário.

Cameron, que em dezembro qualificou como "estúpida" a proposta de Trump de vetar a entrada de muçulmanos nos EUA, afirmou durante uma entrevista coletiva em Downing Street, residência oficial do líder britânico, que não mudará esse ponto de vista.

"Conhecendo a natureza esgotante das primárias, qualquer um que saia com sucesso dessa competição extraordinária para liderar seu partido nas eleições gerais merece nosso respeito", indicou o primeiro-ministro, em tom conciliador.

"A ideia de proibir a entrada de muçulmanos proposta por Trump era equivocada, é equivocada e continuará sendo equivocada. Se ele viesse adotar isso em nosso país, acredito que encontraria todos unidos contra ele", disse Cameron na Câmara dos Comuns há cinco meses.

Em janeiro, o Parlamento britânico debateu a possibilidade de vetar a entrada de Trump na Grã-Bretanha, depois de uma proposta popular sobre o assunto ter sido assinada por mais de 500 mil pessoas. A medida, porém, não chegou a ser votada na Câmara. /EFE