Cameron reafirma sua política após derrota eleitoral

O Partido Conservador, do primeiro-ministro, ficou em terceiro lugar no pleito, vencido pelo Partido Liberal Democrata, do vice-primeiro-ministro, Nick Clegg. Embora a eleição não tenha grande impacto imediato no equilíbrio de poder no Parlamento do Reino Unido, ambos os partidos da coalizão governista realizaram campanhas fortes para vencer a fim de provar seu valor antes da próxima eleição geral prevista para 2015.

Cameron também falou de políticas de sua coalizão para a saúde e para a economia e afirmou que não há soluções fáceis para os problemas da Grã-Bretanha. Ele acrescentou que seu governo vai avançar no programa de redução de déficit do orçamento e na reforma dos serviços públicos. As informações são da Dow Jones.