Cameron: relação com UE será revista em 2º mandato

"Eu sou o político que tem o plano para essa reforma, que quer ver o mercado único a salvo e não receber ordens dos países que têm a mesma moeda", afirmou Cameron, acrescentando que quer fazer parte de um mercado comum e cooperativo, e não de uma união cada vez mais fechada. "Eu quero pertencer a uma Europa que volta para os problemas das pessoas, incluindo preocupações sobre a imigração".

O plano de Cameron é negociar questões que considera importantes com a União Europeia, a exemplo do fluxo de trabalhadores entre os países, antes de realizar um referendo nacional no fim de 2017 sobre a permanência do país no bloco. A proposta causa preocupação na comunidade internacional e nos investidores, que acreditam que a economia nacional e global sofreriam com uma possível saída do Reino Unido do grupo.

"A melhor coisa a se fazer é trazer os argumentos, fazer as mudanças e depois levar isso ao povo britânico", disse. "Se houve incertezas, por que então tivemos um período extraordinário de investimentos no nosso país?"

O primeiro-ministro pretende detalhar seus planos para questões espinhosas com o controle de imigração antes do Natal, mas líderes europeus, como a chanceler alemã Angela Merkel, já sinalizaram que não aceitarão mudanças profundas a respeito do tema.

O líder da oposição, Ed Miliband, também discursou no evento e afirmou que flertar com a saída da União Europeia enviaria uma mensagem a potenciais investidores de que o Reino Unido não estava aberto a negócios e se tornou uma aposta arriscada.

Miliband também afirmou que seu partido construirá alianças para completar o mercado único europeu, além de introduzir medidas de controle de imigrantes de transição por um período mais longo. Miliband também é favorável à proteção ao sistema de bem-estar social e a reforma orçamentária da União Europeia. Todas as questões são contempladas pelo discurso de Cameron, mas Miliband defende que não haja transferências de poder de Londres para Bruxelas e que estas decisões sejam tomadas pelos britânicos, em referendo. Fonte: Dow Jones Newswires.