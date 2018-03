Camilla convidada para o funeral da rainha-mãe O Palácio de Buckingham confirmou ontem que Camilla Parker-Bowles, namorada do princípe Charles, foi convidada para o funeral da rainha-mãe na terça-feira, na Abadia de Westminster. Apesar disso, Camilla, que participará como "amiga da rainha-mãe", não desfilará ao lado de Charles no cortejo oficial. O caixão já foi visitado por mais de 30 mil pessoas, algumas das quais aguardaram toda a noite. Outras milhares esperam na fila, que chega a cruzar o Rio Tâmisa, para entrar no prédio do Parlamento britânico.