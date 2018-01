Camilla é internada em Londres para retirada do útero Camilla, esposa do príncipe Charles, foi internada na noite de domingo, 4, num hospital de Londres e será submetida a uma operação de retirada do útero nesta segunda-feira, 5. A duquesa da Cornualha será submetida à operação no hospital King Edward VII de Londres, que costuma atender os membros da família real. Em 12 de fevereiro, um porta-voz de Clarence House, residência oficial de Charles, príncipe de Gales, informou sobre a operação e esclareceu que não passava de um procedimento de rotina, explicando que a duquesa, de 59 anos, não sofre nenhum câncer. A retirada do útero obrigará a esposa do herdeiro da coroa a passar alguns dias internada no hospital, além de ter de descansar por seis semanas. O príncipe e sua esposa retornaram há poucos dias de uma viagem por vários países do Golfo Pérsico.