Camilla não quer se casar com príncipe, diz jornal Camilla Parker Bowles não quer se casar com o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, afirmou uma fonte próxima à realeza ao jornal The Times. Segundo o diário, Camilla ama Charles, mas também ama sua independência, à qual não quer renunciar. "Além do mais, ela (Camilla) está feliz com o estilo de vida que leva: pode ver Charles quando quiser, passar férias juntos, ir ao teatro e receber amigos. Ou seja, podem fazem tudo aquilo que fazem os casais normais", explicou a fonte, que pediu anonimato. De acordo com o artigo, isso não quer dizer que o herdeiro do trono tenha desistido de seus projetos matrimoniais. Exatamente para vencer a resistência de Camilla, Charles está exercendo pressão sobre sua mãe, a rainha Elizabeth II, para obter o "consenso real", sem o qual, mesmo tendo superado os 50 anos, o príncipe não poderia se casar.