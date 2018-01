Camilla Parker Bowles retira útero nesta segunda-feira Camilla Parker Bowles, esposa do príncipe Charles da Inglaterra, será submetida na próxima segunda-feira, dia 5, a uma histerectomia, operação de retirada do útero, no hospital Rei Edward VII de Londres. A duquesa da Cornualha será internada neste domingo no hospital, que costuma atender a membros da família real. Em 12 de fevereiro, uma porta-voz da Clarence House, residência oficial do príncipe de Gales, informou sobre a operação e disse que era uma intervenção "de rotina", esclarecendo que a duquesa, de 59 anos, não tem câncer. Após a operação, Camilla ficará vários dias internada no hospital e depois passará por um período de recuperação de no mínimo seis semanas. O príncipe e sua esposa retornaram há poucos dias de uma viagem por vários países do Golfo Pérsico. Camilla faz 60 anos este ano. Camilla e Charles se casaram em abril de 2005. Eles se conheceram há 37 anos, durante uma partida de pólo. Camilla divorciou-se em 1995 de Andrew Parker-Bowles e Charles, um ano depois, da princesa Diana, morta num acidente de carro em 1997.