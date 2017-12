Caminhada da Fraternidade reúne 40 mil em Teresina Cerca de 40 mil pessoas participaram hoje da sexta edição da Caminhada da Fraternidade, em Teresina. O evento é organizado pela Igreja Católica para arrecadar fundos destinados ao financiamento de projetos sociais da arquidiocese. Adultos, jovens e crianças acordaram cedo para a caminhada, que foi precedida por uma missa para cerca de dez mil pessoas nas escadarias da Igreja de São Benedito, no centro de Teresina, às 7 horas. Uma hora depois a multidão começou o percurso de cerca de dez quilômetros, até o câmpus da Universidade Federal do Piauí. Depois de três horas caminhando, milhares de pessoas ficaram concentradas no campus da Universidade Federal para assistir a um show do cantor Frank Aguiar. O padre Toni Batista, coordenador da caminhada, informou que 22 mil camisetas foram vendidas a R$ 10,00 cada uma. "Esse é um balanço parcial. Vamos ter os números finais no meio da semana", disse.