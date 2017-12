Caminhão-bomba carregado de gás tóxico explode no Iraque Um caminhão-tanque contendo gás à base de cloro explodiu nesta terça-feira, 20, nas cercanias de um restaurante, na cidade iraquiana de Taji, deixando seis mortos. A informação é da rede de TV americana CNN. Segundo fontes do Ministério do Interior citados pela emissora, ao menos 105 pessoas ficaram feridas ou foram envenenadas pelos vapores. Essas mesmas fontes informam que uma bomba, a bordo do caminhão, causou a explosão. O porta-voz do plano de segurança de Bagdá, general Qassim Atta, citou números diferentes para as baixas. Ele disse à TV estatal al-Iraqiya que a explosão deixou cinco mortos e 148 intoxicados. A cidade de Taji fica 20 km ao norte de da capital. Em Bagdá, um carro-bomba e um terrorista suicida mataram pelo menos 11 pessoas nesta terça-feira. Mais de 100 pessoas foram mortas na região de Bagdá desde domingo, num desafio explícito aos esforços de tropas americans e iraquianas para levar alguma medida de segurança às ruas da cidade. Os atentados ocorreram durante o "rush" matinal para a compra de alimentos e combustível. Um carro-bomba explodiu na fila de um posto de gasolina, matando pelo menos seis pessoas e ferindo outras 14, de acordo com a polícia. Mais tarde, um motorista suicida jogou um carro-bomba contra uma feira, perto de um enclave xiita no sul de Bagdá. O mesmo mercado já havia sido atingido por três carros-bomba em janeiro.