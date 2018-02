Caminhão-bomba explode sem deixar feridos em Gaza

Um caminhão-bomba explodiu na manhã desta quinta-feira na passagem fronteiriça de Erez, entre Gaza e Israel, informou a rádio do Exército israelense. O atentado não deixou feridos nem danos relevantes no posto de Erez, no norte da Faixa de Gaza. No entanto, fontes palestinas disseram que pelo menos uma pessoa morreu após a detonação de um caminhão-bomba e um tiroteio entre milicianos palestinos e militares das Forças Armadas israelenses. A milícia da Jihad Islâmica assumiu a autoria do ataque, ao lado das "Brgadas de Al Quds" e das "Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa", braço armado do movimento Fatah.