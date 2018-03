Caminhão-bomba fere pelo menos 36 na Chechênia Pelo menos 36 pessoas ficaram feridas na explosão de um caminhão-bomba próximo a um complexo governamental em Grozny, informou Ajmed Dzheirjanov, subdiretor do Ministério de Situações Emergenciais checheno. Segundo ele, dois atacantes suicidas teriam morrido. Dzheirjanov disse também que houve outra explosão praticamente no mesmo local, mas não há informações sobre vítimas. As explosões ocorreram na véspera da primeira sessão do Conselho de Estado da Chechênia, a legislatura interina da república russa.