Caminhão-bomba mata 70 em Kirkuk Pelo menos 70 pessoas morreram e outras 200 ficaram feridas ontem na explosão de um caminhão-bomba nos arredores de uma mesquita em Kirkuk, no norte do Iraque. Segundo fontes do Ministério do Interior, o ataque ocorreu perto de um mercado popular frequentado por xiitas. Esse foi o pior atentado terrorista no Iraque desde o início do ano. Ele ocorreu dez dias antes da data prevista para as tropas americanas começarem a desocupar as grandes cidades iraquianas.