Caminhão-bomba mata pelo menos quatro no Iraque A explosão de um caminhão-bomba matou pelo menos quatro pessoas e feriu outras 20 na cidade curda de Irbil, localizada no norte do território iraquiano, de acordo com matérias do site da BBC. O caminhão explodiu perto do prédio que abriga escritórios do Ministério do Interior, matando o suicida, dois policiais e um transeunte. A área curda do território iraquiano vinha sendo a região mais estável do país desde que a invasão coordenada pelas forças lideradas pelos EUA, em abril. As informações foram retransmitidas pela Dow Jones.