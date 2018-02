Caminhão despenca de barranco nas Filipinas e 4 morrem

O superintendente da polícia Davy Vicente Limmong disse que o caminhão levava um grupo de pessoas para casa após a celebração de um casamento na cidade de Mayoyao, quando parte da rodovia cedeu, fazendo com que o veículo despencasse. Segundo ele, 31 dos mais de 50 passageiros tiveram ferimentos graves. Diversos acidentes recentes nas Filipinas foram causados por problemas nas rodovias. As informações são da Associated Press.