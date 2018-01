Caminhão explode na Romênia e mata 16 pessoas Um caminhão carregado de nitrato de amônia capotou, pegou fogo e em seguida explodiu, no Sudeste da Romênia, matando 16 pessoas, inclusive vários bombeiros. Onze pessoas ficaram feridas. A explosão ocorreu por volta das 6 horas da manhã (hora local), depois que os bombeiros chegaram para apagar o fogo que havia começado perto do caminhão tombado numa est5rada a cerca de 70 quilômetros da capital, Bucareste. Segundo relato do coronel dos bombeiros Marian Bercan à Associated Press, os bombeiros estavam iniciando os trabalhos quando a explosão aconteceu. O Ministério do Interior informou que o caminhão estava transportando nitrato de amônia, usado como fertilizante. Segundo relato da TV romena, o impacto da explosão foi similar ao de um terremoto. Uma cratera de 15 metros surgiu no local da explosão.