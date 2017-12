Caminhão mata 18 em ponto de ônibus ao sul de Bagdá Pelo menos 18 pessoas morreram neste sábado e oito ficaram feridas em conseqüência de um caminhão que perdeu o controle e entrou em um ponto de ônibus de uma localidade situada a 35 quilômetros ao sul de Bagdá, informaram fontes policiais. As vítimas, entre elas mulheres e crianças, esperavam um ônibus quando um caminhão que circulava em alta velocidade atropelou-as na localidade de Al-Wahda, na província de Waset. O motorista do caminhão, que ficou levemente ferido, foi detido para que se saiba se o atropelamento foi um acidente ou está "relacionado com o terrorismo", acrescentaram as fontes. Waset é cenário de recorrentes atentados terroristas, assim como de confrontos entre grupos insurgentes, de um lado, e forças de segurança iraquianas e tropas americanas, do outro.