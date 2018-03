Caminhão militar tomba e mata 17 no Líbano Um caminhão militar de combustível pertencente ao Exército da Síria tombou e se incendiou neste domingo perto de uma passagem de fronteira sírio-libanesa, deixando pelo menos 17 mortos e dezenas de feridos, informaram fontes ligadas ao Exército do Líbano. O caminhão vinha da Síria quando aparentemente perdeu os freios e atingiu um posto da alfândega. O caminhão tombou sobre diversos carros no cruzamento de fronteira de Masnaa, no lado libanês. O caminhão pegou fogo e iniciou um incêndio que destruiu o posto da alfândega e diversos carros nas proximidades.