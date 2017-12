Caminhão que transportava vistos dos EUA é roubado no México

CIDADE DO MÉXICO - A embaixada dos Estados Unidos no México afirmou nesta quarta-feira, 24, que um caminhão que transportava vistos foi sequestrado no norte do México e os vistos, roubados. De acordo com um comunicado emitido pela embaixada, o roubo ocorreu no dia 7, mas ele não especificou o local exato.

O caminhão estava fazendo uma viagem dos Estados Unidos para os consulados americanos nas cidades de Monterrey e Guadalajara. Alguns cartões utilizados para passar pela fronteira também foram roubados. Um alerta eletrônico foi emitido e os cartões roubados não poderão ser usados para cruzar a fronteira. / ASSOCIATED PRESS