Caminhão-tanque explode ao norte de Jerusalém Um caminhão-tanque explodiu nesta sexta-feira em um posto de reabastecimento na Cisjordânia, logo ao norte de Jerusalém, e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, informaram policiais. A explosão foi seguida por um incêndio que atingiu o posto, disse o porta-voz da polícia Shmuel Ben-Ruby. A explosão foi aparentemente causada por um problema técnico, informou a polícia, já que o motorista disse que a explosão ocorreu quando começou a bombear combustível para fora do veículo. O posto é de propriedade de dois árabes de Jerusalém, disse Ben-Ruby. Testemunhas disseram à Rádio de Israel que uma enorme coluna de fumaça podia ser vista e todo o depósito estava em cahamas. Os funcionários foram recontados e é improvável que alguém tenha ficado preso no interior do local, esclareceu Ben-Ruby.