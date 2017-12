Caminhão-tanque explode e mata 30 nas Filipinas Pelo menos 30 pessoas morreram depois da explosão de um caminhão-tanque carregado de gasolina, no sul das Filipinas, informou a rede de televisão GMA nesta sexta-feira. A explosão aconteceu na província de Zamboanga do Sul, na ilha de Mindanao. Inicialmente, a polícia tinha divulgado que eram 20 mortos. O caminhão explodiu no momento em que um ônibus passava pela mesma estrada. Segundo a TV filipina, o caminhão tentava subir uma ladeira. O ônibus parou e vários passageiros desceram para ajudar a empurrar o caminhão, que então explodiu. O chefe da polícia regional de Mindanao Ocidental, Jaime Caringal, disse que o acidente aconteceu na estrada nacional que vai à cidade de Tigbao. Ainda não se sabe quais foram as causas da explosão.