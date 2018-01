Caminhão-tanque explode em Bagdá Uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas na explosão de um caminhão-tanque em Bagdá nesta sexta-feira, poucas horas após a visita do secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld. O caminhão explodiu no bairro de Mansour, perto das embaixadas da Líbia e do Marrocos, mas não atingiu os funcionários. Nenhum soldado morreu no incidente. A maioria dos feridos sofreu queimaduras graves. O bairro de Mansour concentra várias embaixadas e casas de políticos iraquianos.