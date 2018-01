Caminhão tomba e deixa 20 mortos na Índia Um caminhão carregado de mangas tombou nesta segunda, dia 1º, no sul da Índia, matando 20 trabalhadores que se esperavam para descarregar a fruta, disse a polícia. Outras 10 pessoas, que também viajavam no caminhão, ficaram feridas no acidentes na região Krishna do estado Andhra Pradesh, no sul do país, segundo informou Murgesh Kumar Singh, chefe policial do distrito. Não se sabia de imediato a causa do acidente. As mangas seriam levadas ao povoado de Vijayvada. A cada ano morrem milhares de pessoas em acidentes de trânsito na Índia. A maioria é causada por imprudências cometidas pelos motoristas e o mal estado dos veículos e das estradas.