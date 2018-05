Caminho para independência do País Basco será 'longo e difícil', diz ETA

BILBAO - A organização separatista ETA (Pátria Basca e Liberdade) avisou neste domingo, 24, que "o caminho será longo, difícil e duro" para o estabelecimento do "Estado basco" independente que quer construir, dada a dimensão da tarefa.

Em comunicado publicado pelo jornal basco Gara por ocasião da celebração do Aberri Eguna (Dia da Pátria basca), a ETA assinala que "a independência, criar um Estado basco, é a única opção para conseguir a liberdade totalmente".

O grupo separatista considera que "nos últimos meses uma nova era esteve chegando" para o País Basco e defende dar "a palavra ao povo, em igualdade de oportunidades, e com a adesão da maioria, com a perspectiva de chegar à independência".

O grupo conclui seu comunicado cumprimentando quem recuperou a liberdade recentemente "após longos períodos de prisão". Essas pessoas, diz a ETA, são "lutadores bascos que foram exemplo para diferentes gerações".

O último comunicado da ETA não contém uma reafirmação do cessar-fogo declarado no dia 10 de janeiro. Esse anúncio de trégua aconteceu depois que as vertentes políticas do grupo, as legendas da esquerda independentista basca, pediram o fim das hostilidades.