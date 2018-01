Caminhões-bomba deixam oito mortos no Iraque Dois caminhões repletos de explosivos foram detonados do lado de fora de uma base militar polonesa ao sul de Bagdá, depois que forças da coalizão que ocupa o Iraque abriram fogo contra os atacantes suicidas. Oito civis iraquianos foram mortos e pelo menos 65 pessoas focaram feridas, incluindo muitos soldados. Os motoristas suicidas também morreram. O comandante polonês da região, general Mieczyslaw Bieniek, referiu-se aos atques contra a base de Hillah como uma ação ?bem coordenada?. A explosão ocorreu quando dois caminhões cheios de explosivos se aproximaram da entrada da base, conhecida como Campo Charlie. Os guardas abriram fogo, causando a detonação de um dos veículos, disse o tenente-coronel Robert Strzelecki. O outro bateu com uma barreira de concreto antes de explodir. Onze casas próximas da base desmoronaram e outras ficaram danificadas, com paredes inteiras destruídas. Entulho preencheu a área.