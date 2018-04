Caminhões-tanque da Otan são incendiados em novo ataque no Paquistão

Comboio de caminhões estava perto de restaurante na fronteira com o Afeganistão

Atiradores atacaram e atearam fogo neste sábado no Paquistão a quase 30 caminhões-tanque que levavam combustível para as tropas da Otan (aliança militar ocidental) no Afeganistão.

Segundo autoridades militares, os atiradores incendiaram o comboio de até 29 veículos parado perto de um restaurante de beira de estrada perto da cidade de Sibi, num ataque antes do amanhecer.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque.

Mas o Talebã no Paquistão havia promovido uma série de ataques semelhantes na última semana, depois que as autoridades locais fecharam as passagens na fronteira com o Afeganistão.

O fechamento da fronteira foi uma resposta a incursões de helicópteros da Otan em território paquistanês.

A Otan admitiu que dois de seus helicópteros entraram no Paquistão no dia 30 de setembro e matou dois guardas de fronteira, confundidos com militantes do Talebã após eles dispararem contra os aparelhos.

O Paquistão diz que três soldados foram mortos.

A Otan e os Estados Unidos pediram desculpas pela ação, mas o ataque enfureceu a opinião pública paquistanesa e levou a protestos contra a aliança militar.