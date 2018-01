Caminhoneiro sírio é seqüestrado no Iraque Rebeldes seqüestraram um caminhoneiro sírio no norte do Iraque, informa a polícia. Homens armados atacaram o comboio do qual o motorista participava, disse o coronel Sarhat Qader, um policial de Kirkuk. "Um dos caminhoneiros foi capturado com seu veículo, enquanto os outros caminhões escapavam", disse Qader. Documentos encontrados no local do ataque dão o nome do motorista como Ammar Daqiman.