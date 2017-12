Caminhoneiros bloqueiam fronteira de Bolívia e Argentina A fronteira entre a Argentina e a Bolívia foi fechada pelo sindicato de caminhoneiros bolivianos, que bloqueou o acesso à ponte de ligação entre La Quiaca (Argentina) e Villazón (Bolívia), como parte dos protestos no país, segundo informações da polícia de fronteira argentina. De acordo com o comandante da delegacia de polícia de fronteira, Dardo Caballero, o acesso à ponte foi bloqueado "por dois caminhões", embora tenha destacado que o trânsito de pedestres nessa ponte "é normal". Inúmeros caminhões procedentes da Argentina estão parados próximos à ponte, onde deverão permanecer por 24 horas, tempo estimado pelo sindicato para a duração do bloqueio. As informações são dos sites de jornais argentinos.