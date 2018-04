Caminhoneiros dos EUA anunciam apoio a Obama O sindicato dos caminhoneiros dos Estados Unidos, com 1,25 milhão de filiados, deve anunciar seu apoio ao democrata Barack Obama na disputa contra Hillary Clinton pela indicação do Partido Democrata à Presidência, disse um porta-voz sindical na quarta-feira. Seria mais uma boa notícia para o senador antes das importantes eleições primárias do dia 4 em Texas e Ohio. A direção do sindicato se reúne na tarde de quarta-feira com o candidato no Texas e deve anunciar a adesão logo em seguida, segundo o porta-voz Bret Caldwell. A decisão permitirá que Obama aproveite os recursos de organização do sindicato em sua campanha. Na semana passada, Obama recebeu o apoio do Sindicato Internacional dos Empregados de Serviços, que representa 1,9 milhão de trabalhadores, especialmente do setor da saúde.