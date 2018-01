Caminhoneiros em greve bloqueiam estradas francesas Caminhoneiros em greve bloquearam hoje várias rodovias da França, mas a polícia conseguiu desmantelar algumas barricadas que retardavam o acesso a aeroportos e a estradas utilizadas para o transporte de petróleo e derivados. Não foram registrados incidentes no primeiro dia completo de protesto nacional. Os motoristas prometeram manter os bloqueios depois que os dois principais sindicatos da categoria - CGT e CFDT - não conseguiram chegar a um acordo com as empresas durante negociações trabalhistas no final de semana. Os primeiros bloqueios, num total de 33 em todo o país, começaram domingo. No final do dia de hoje, todas as barreiras haviam sido desfeitas, mas a categoria prometeu retomar o protesto amanhã. Quatro sindicatos menores aceitaram uma proposta salarial e se retiraram da greve, o que aparentemente reduziu o impacto da medida. Poucas regiões informaram sobre congestionamentos significantes. Por precaução, as autoridades regionais da Normandia ordenaram hoje o racionamento temporário de gasolina, limitando as compras em 20 litros por carro e 50 litros por caminhão.