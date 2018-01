Caminhoneiros libaneses seqüestrados no Iraque Quatro caminhoneiros libaneses foram seqüestrados por desconhecidos no Iraque, segundo uma fonte do Ministério de Relações Exteriores de Beirute. Eles teriam sido capturados na terça-feira, quando transportavam geradores elétricos do Líbano ao Iraque, no trecho que liga Bagdá a Ramadi, a oeste da capital. Segundo a família de dois dos reféns, os irmãos Nasir al-Jundi e Tarek al-Jundi, eles são funcionários da empresa Lebanon?s al-Jubeili. A Associação de Caminhoneiros do Líbano informou que eles não têm nenhuma ligação com os EUA, nem com tropas estrangeiras.