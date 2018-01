Caminhonete-bomba é detonada perto de base dos EUA no Iraque Um suicida explodiu uma caminhonete, por volta das 8h (hora local), em frente a uma base norte-americana em Mosul, no norte do Iraque. Além do terrorista, uma mulher e uma criança morreram no atentado. A explosão ainda causou ferimentos em três soldados dos EUA e em três iraquianos, além de ter incendiado quatro carros. A detonação foi seguida por ataques com morteiros contra a base. Quase à mesma hora, insurgentes iraquianos mataram duas empregadas iraquianas das forças britânicas em Basra, no sul do Iraque, e feriram gravemente outras duas pessoas. Os rebeldes emparelharam o carro em que estavam com o veículo que levava as mulheres para o trabalho, no aeroporto da cidade, e abriram fogo. Em Bagdá, um outro carro-bomba explodiu perto de uma ponte. Morteiros também foram lançados em várias regiões da cidade, deixando pelo menos três iraquianos levemente feridos.