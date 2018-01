Camisetas de Bin Laden são confiscadas no Vietnã As autoridades de uma pequena cidade vietnamita confiscaram oito camisetas impressas com a foto do suposto líder terrorista Osama bin Laden, afirmou um funcionário nesta terça-feira. Duas camisetas com o rosto de Bin Laden e outras seis, com fotos menores do militante muçulmano e do presidente norte-americano, George W. Bush, foram confiscadas no domingo pela polícia no balneário costeiro de Nha Trang, declarou um inspetor do Departamento de Cultura e Informação da província de Khanh Hoa. A proprietária da loja onde foram encontradas as camisetas disse às autoridades que comprou as camisetas num estabelecimento na cidade de Ho Chi Minh, e que pensava em vendê-las por US$ 4,6 cada uma. Leia o especial