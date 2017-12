Camp David era possível alvo de avião destruído da United Camp David, retiro bucólico dos presidentes americanos nas montanhas de Maryland, era possivelmente o alvo de terroristas que seqüestraram uma aeronave da United Airlines hoje de manhã depois de decolar do aeroporto de Newark, segundo a rede americana de televisão CNN. A aeronave, com destino a San Francisco, caiu num campo aberto no estado de Pensilvânia a cerca de 120 quilômetros de Camp David, praticamente no mesmo momento que um outro avião seqüestrado explodiu perto do Pentágono, em Washington. Segundo a rede americana, uma autoridade local no estado de Pensilvânia recebeu um telefonema celular de um passageiro do vôo da United, que teria dito que o avião tinha sido seqüestrado por um grupo de terroristas. O vôo tinha 45 pessoas a bordo.