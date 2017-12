Campanha começa na Venezuela com Chávez favorito A campanha eleitoral para as eleições presidenciais na Venezuela começa nesta terça-feira, com o presidente Hugo Chávez buscando um terceiro mandato. Chávez, que está atualmente em uma viagem de duas semanas por vários países, tem um índice de apoio entre 50% e 60%, segundo as pesquisas de opinião, enquanto a intenção de voto para a maioria de seus rivais não passa de 5%. A eleição está prevista para dezembro. Esta é a primeira vez na história da Venezuela que um presidente concorre a um terceiro mandato consecutivo. Chávez está tão confiante de sua vitória que decidiu passar duas semanas em viagem pelo mundo, passando os primeiros dias de campanha eleitoral no exterior. A oposição venezuelana está bastante dividida e até agora não conseguiu sensibilizar os eleitores com sua falta de propostas novas. Mas os opositores esperam unir esforços contra Chávez, com a ajuda de eleições primárias daqui a duas semanas. Porém alguns candidatos estão se recusando a participar das primárias. Um deles, um comediante e milionário de origem pobre, é visto por alguns como a única ameaça real a Chávez. Trata-se de Benjamin Rausseo, que se apresenta sob a alcunha de ?O Conde de Guacharo? . Rausseo tenta atrair os votos de protesto dos venezuelanos ignorados por Chávez e pelos partidos tradicionais de oposição. Apesar de considerado por alguns como um ?outsider?, ele pode acabar se tornando a mais popular alternativa a Chávez. Um ponto importante nesta campanha é o tempo de rádio e TV destinado a cada um dos candidatos. Chávez poderá manter, durante a campanha, seu programa semanal de TV "Alô Presidente", que tem até cinco horas de duração. A oposição tentou, mas não conseguiu, forçar as autoridades eleitorais a tirarem o programa do ar durante o período de campanha.