Campanha da Fraternidade deste ano trata da segurança pública

A abertura oficial da Campanha da Fraternidade 2009 da Igreja Católica será realizada no Santuário de Aparecida, em Aparecida (SP), com missa na Quarta-Feira de Cinzas, 25, presidida pelo arcebispo de Aparecida, dom Raymundo Damasceno Assis e concelebrada pelo secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Dimas Lara Barbosa. A celebração será transmitida ao vivo, a partir das 9 horas, por redes católicas (TV Aparecida, Rede Vida e TV Século XXI). Depois, o secretário-geral da CNBB e o arcebispo de Aparecida concederão entrevista coletiva à imprensa durante a qual divulgarão a mensagem do papa Bento XVI sobre a Campanha. Este ano, a CF aborda o tema "Fraternidade e Segurança Pública" e o lema "A Paz é Fruto da Justiça". Solicitado pela Pastoral Carcerária e pela Pastoral da Criança, com o apoio das demais pastorais e movimentos da Igreja, o tema "Segurança Pública" foi aprovado pelo Conselho Permanente da CNBB há dois anos. Tem como objetivo aprofundar o debate sobre Segurança Pública na sociedade e sobre as causas da violência e da cultura do medo. Realizada desde os anos 60, a Campanha da Fraternidade é uma atividade ampla de evangelização desenvolvida pela Igreja Católica no período da Quaresma.