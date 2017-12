Campanha de Kerry bate recorde de arrecadação O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, John Kerry, bateu o recorde de arrecadação de fundos de campanha do Partido Democrata no trimestre de março a maio, levantando US$ 100 milhões no período. Com isso, sua campanha passa a contar com US$ 140 milhões. Kerry levantou US$ 25 milhões apenas no mês passado, segundo dados divulgados por sua campanha. O senador de Massachusetts já superou sua meta de US$ 106 milhões para o período das eleições primárias. Ele ainda tem cerca de seis semanas para levantar recursos antes de aceitar formalmente a indicação do partido e, com isso, passar a contar exclusivamente com o financiamento público da campanha. O presidente George W. Bush, por sua vez, levantou US$ 216 milhões desde que iniciou a campanha pela reeleição, em maio de 2003. Isso inclui US$ 13 milhões obtidos em maio. O total de Kerry inclui ainda US$ 6 milhões que obteve hipotecando sua casa em Boston.