Campanha de Obama arrecada US$ 52 milhões em junho A campanha do democrata Barack Obama informou hoje que arrecadou US$ 52 milhões (R$ 82,7 milhões) no mês passado. O candidato à presidência mostra bastante eficiência em sua arrecadação, aproximando-se do próprio recorde obtido em apenas um mês - US$ 55 milhões (R$ 87,45 milhões), em fevereiro. Além disso, Obama obteve mais que o dobro do conseguido no mesmo período por seu rival republicano, John McCain, que teve seu melhor mês no ano em junho. Obama é o primeiro candidato a recusar o financiamento público, no valor de US$ 84 milhões (R$ 133,6 milhões), disponível após cada candidato ser formalmente indicado na convenção partidária. Nenhum candidato optou por rejeitar o financiamento público - que impõe restrições à arrecadação privada - desde o mecanismo ficar disponível, em 1974, após o escândalo de Watergate, que culminou com a renúncia do presidente republicano Richard Nixon. O senador por Illinois continua a superar no quesito arrecadação seu rival republicano - McCain arrecadou US$ 22 milhões (R$ 35 milhões) em junho. Porém Obama e o Comitê Nacional Democrata ainda não alcançaram o valor disponível para McCain e para o Comitê Nacional Republicano. O porta-voz da campanha de Obama, Bill Burton, disse que o comitê e a campanha começaram o mês com US$ 92,3 milhões (R$ 146,8 milhões) em caixa. Somados, McCain e o Comitê Nacional Republicano possuíam no início de julho US$ 95 milhões (R$ 151 milhões). Também hoje, o ex-presidente americano Bill Clinton disse que está pronto para fazer campanha por Obama, mas não deu nenhuma manifestação de que queira discursar na convenção do partido em Denver (Colorado), no mês que vem. As relações entre Clinton e Obama apenas começaram a descongelar desde que o senador por Illinois derrotou a esposa do ex-presidente, Hillary Rodham Clinton. Durante a disputa, Clinton descreveu Obama várias vezes como inexperiente para ser presidente dos EUA.