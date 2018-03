Campanha de Obama diz ter arrecadado US$21,9 milhões em maio Barack Obama arrecadou 21,9 milhões de dólares em maio, informou a campanha dele na sexta-feira, um dia depois de o candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos afirmar que rejeitaria financiamento público na corrida pela Casa Branca. A campanha do senador por Illinois afirmou ter 43,1 milhões de dólares no banco no fim do mês, com débitos de cerca de 304.000 dólares. A revelação veio depois de Obama voltar atrás na questão de que aceitaria financiamento público, o que atraiu fortes críticas do seu oponente republicano, John McCain. A campanha de McCain informou na sexta-feira ter arrecadado quase o mesmo em maio --21,5 milhões de dólares. Ele gastou 11,6 milhões e encerrou o mês devendo 1,27 milhão, com 31,5 milhões no banco --10 milhões a mais do que no fim de abril. Durante as primárias, ele arrecadou 96 milhões de dólares. O número de Obama para maio é menor do que os 30,7 milhões de dólares que ele arrecadou em abril. No fim daquele mês, ele tinha 46,6 milhões no banco, com 2 milhões em dívidas. A campanha dele atingiu sucessivos recordes em uma campanha presidencial que será a mais cara na história dos EUA. Obama é o primeiro candidato à Presidência dos EUA a abdicar do sistema de financiamento público desde ele ser criado, após o escândalo Watergate em meados dos anos 1970.