Campanha de Obama não acha graça de capa da revista New Yorker A revista New Yorker dessa semana tira sarro de Barack Obama, mas a campanha do candidato democrata não achou graça na piada. A capa da revista tem uma ilustração de Obama usando turbante e robe, encostando seu punho no da mulher, Michelle, que exibe um traje militar e carrega um rifle. Ao fundo, uma bandeira dos Estados Unidos queima na lareira. A capa da revista de inclinação esquerdista resume os principais boatos que surgiram neste ano: o de que Obama é um "muçulmano disfarçado" que odeia os Estados Unidos e o de que sua mulher tem a postura similar ao do movimento dos Pantera Negras contra a sociedade branca. Mesmo o cumprimento dos dois foi descrito como "toque terrorista" por um âncora da Fox, que depois se desculpou. A campanha de Obama, que tem tomado medidas duras contra esse tipo de percepção, não achou graça na capa da revista. "A New Yorker pode achar, como um de seus funcionários explicou para nós, que sua capa é uma sátira à caricatura que os críticos da direita fazem de Obama. Mas a maioria dos leitores vai achar (a capa) ofensiva e de mau gosto. E nós concordamos", disse o porta-voz Bill Burton em um comunicado.