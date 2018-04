Campanha dividiu cristãos em dois grupos

Os cristãos libaneses se dividiram em dois grupos nesta eleição por causa da forma como eles enxergam o futuro do Líbano e também de acordo com os seus líderes. Alguns se aliaram aos muçulmanos sunitas, da coalizão 14 de Março, pró-EUA, enquanto outros preferiram juntar forças com o Hezbollah - partido xiita radical apoiado pelo Irã que, segundo analistas ocidentais e israelenses, exerce grande influência sobre os fundamentalistas palestinos. Os aliados dos xiitas são liderados pelo ex-general Michel Aoun. Herói para muitos cristãos, ele é odiado por outros e visto como traidor. No fim da Guerra Civil (1975-90), Aoun foi para o exílio por sua oposição à presença síria no Líbano. Voltou depois da Revolução dos Cedros, em 2005. Muitos imaginavam que Aoun se aliasse a Saad Hariri e a coalizão anti-Síria. Em vez disso, o ex-general preferiu se aproximar dos xiitas do Hezbollah, ligados justamente ao regime de Damasco, seu antigo inimigo. A decisão de Aoun, que para muitos dividiu os cristãos libaneses, teve motivações estratégicas e históricas. Primeiro, o ex-general não concordou com a quantidade de cadeiras que seriam destinadas a seus aliados na votação de quatro anos atrás e preferiu não integrar nenhuma aliança. Posteriormente, sempre sonhando em ser presidente do Líbano, viu no Hezbollah a melhor opção para apoiá-lo nesse objetivo, mas acabou fracassando no ano passado, quando Michel Suleiman emergiu como o presidente de consenso. Apesar disso, Aoun seguiu ligado ao Hezbollah. Seus laços com os xiitas, além de estratégicos, também são históricos. O ex-general nasceu n uma região do sul de Beirute, atualmente majoritariamente xiita, e sempre teve amigos dessa religião. Aoun também argumenta que os xiitas, assim como os cristãos, são minoritários no mundo árabe, onde os sunitas são maioria. A melhor forma de garantir a segurança dos cristãos, dizem seus seguidores, é buscar a proteção do Hezbollah. Os xiitas também admiram o ex-general. Num restaurante em Dahieh - uma região de Beirute controlado pelo Hezbollah -, há souvenires de Aoun à venda. Os outros cristãos são divididos em diferentes facções. A mais poderosa se denomina Forças Libanesas, comandada por Samir Geagea. Esses cristãos discordam do raciocínio de Aoun. Na visão deles, o Hezbollah não protegerá os cristãos. Ao contrário, entregará o Líbano para a Síria e o Irã. Já os sunitas, hoje, estão mais próximos dos EUA, o que, para esses cristãos libaneses, garantiria o caráter ocidental do Líbano. No fim da guerra civil, seguidores de Gaegea e Aoun se enfrentaram, na que ficou conhecida como a guerra dos cristãos.