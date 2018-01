Campanha eleitoral argentina chega à reta final A campanha presidencial na Argentina começa a chegar na reta final, já que faltam somente três semanas para as eleições. Ontem à noite, o candidato oficial do presidente Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, deu o pontapé inicial do jogo que pode levá-lo à presidência ou ao seu fracasso político. Diante de uma multidão de eleitores em um ato organizado pelos correlegionários de Duhalde, no âmbito da província de Buenos Aires, da qual foi governador, o candidato deu a primeira demonstração de força nesta campanha. Ao lado da representante oficial do Presidente, a primeira dama, Hilda Chiche Duhalde, de cinco ministros, cinco governadores peronistas e de líderes parlamentares e comunitários, Kirchner recebeu o apoio explícito do governo e de seus seguidores. O alvo central de ataque de seu discurso foi o "velho fantasma" de Carlos Menem, além de uma estocada contra os Estados Unidos e esboço de solidariedade ao Iraque. Porém, Néstor Kirchner não jogou pesado, ao contrário do que esperava seu padrinho Eduardo Duhalde, contra o que considera ponto vulnerável de seu opositor, Carlos Menem: "as relações carnais" com os Estados Unidos, como definiu o falecido ex-chanceler menemista, Guido Di Tella. "Os que estão agredindo este povo, à esta nação pequena do mundo (Iraque), são os mesmos que hoje estão a 700 quilômetros de nossa província de Santa Cruz, com o mesmo critério de atropelo", enfatizou, referindo-se aos ingleses e seu controle das Ilhas Malvinas. Ele limitou-se a uma crítica indireta relacionando a atual guerra com o fato do ex-presidente Carlos Menem ter apoiado os Estados Unidos no conflito contra o Golfo Pérsico. "Alguns fantasmas do passado declararam guerra a este pequeno povo. E hoje não se animam à fazer o mesmo porque são covardes", disse Kirchner referindo-se à jogada política da campanha de Menem de não declarar publicamente o apoio aos Estados Unidos para não perder votos daqueles que rechaçam a guerra, como revelou recentemente uma pesquisa de opinião pública realizada pela socióloga Graciela Hömer. Kirchner pretende chegar a um segundo turno com Menem, conquistando os votos na província de Buenos Aires, o maior colégio eleitoral do país e onde a rejeição contra Menem é maior - chega a 70%. A máquina administrativa mobilizou nada menos que 500 ônibus lotados de cabos eleitorais duhaldistas. Num estádio com capacidade para 58 mil pessoas, a organização do ato político calculava a participação de 50 mil. Um de seus fortes opositores, o também peronista Adolfo Rodríguez Saá, denunciou que o evento organizado para Néstor Kirchner, foi feito "com base no programa de empregos" do governo federal. "Estão oferecendo dinheiro dos planos aos chefes e chefas de lares para que comparecessem ao estádio". Do outro lado da cidade, o também peronista Carlos Menem trabalhava nos seus primeiros rascunhos de medidas que pensa adotar, caso consiga seu terceiro mandato. A primeira delas, segundo um de seus assessores próximos, será a convocação de um pacto de governabilidade com uma grande aliança entre os partidos, empresários e trabalhadores. Não se sabe se por trauma ou para causar impacto, Carlos Menem planeja eliminar a figura do ministro de Economia. Depois da dor de cabeça que seu ex-super-ministro Domingo Cavallo lhe causou ao deixar o governo atirando para todos os lados e atingindo em cheio a Menem e alguns de seus ministros com denúncias de corrupção, o ex-presidente pretende ter somente uma secretaria de Fazenda. Os três candidatos do Partido Justicialista ocupam os três primeiros lugares nas pesquisas de opinião. Já o candidato preferido dos empresários e economistas, Ricardo López Murphy, do Movimento Federal Recreiar, viajará ao Chile para buscar apoio do presidente Ricardo Lagos.