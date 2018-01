Campanha eleitoral no Paraguai encerra em clima festivo Com o encerramento da campanha eleitoral à zero hora desta sexta-feira, os paraguaios entraram em um período final de reflexão antes de irem às urnas escolher no domingo o presidente que terá por tarefa resolver a grave crise econômica e promover a estabilidade política do país. Em obediência à lei, a partir de hoje ficou proibido todo tipo de atividade de campanha, após as manifestações finais dos diversos candidatos serem marcadas na noite anterior por um clima de animação com música, bandeiras, fogos de artifício e discursos em castelhano e guarani. Choveram as críticas e acusações de corrupção entre os candidatos e cada um deles promoveu uma farta distribuição de promessas. Nas vésperas da eleição, as pesquisas continuam dando como favorito o advogado e ex-ministro da Educação Nicanor Duarte, candidato do governista Partido Colorado, hegemônico no Paraguai há quase seis décadas, desde a longa ditadura do general Alfredo Stroessner e, após sua queda, sob os acidentados governos civis que se seguiram. As sondagens dão a Duarte pouco mais de 36% da votação, e para o banqueiro Pedro Fadul, do movimento Pátria Querida, pouco mais de 31%; em terceiro lugar colocam Julio César Franco, do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), com uma cifra em torno de 15%. Outros candidatos menos cotados aparecem com porcentagens pouco significativas, entre eles Guillermo Sánchez, um seguidor do ex-general Lino Oviedo, em cujo comício de encerramento esteve presente a esposa do ex-general exilado no Brasil após tentar um golpe de Estado. Tanto Fadul como Franco questionam a validade das pesquisas. Franco disse que mais de 10% dos eleitores ainda estão indecisos - o que poderia inclinar a balança no domingo, quando também serão eleitos 48 senadores, 80 deputados e 17 governadores departamentais (estaduais). O sucessor do atual presidente Luis González Macchi, seja ele qual for, terá uma tarefa gigantesca, já que assumirá o governo em meio a uma aguda crise econômica, com uma virtual quebra do Estado, um desemprego que oficialmente supera os 18% - mas que, segundo economistas do setor privado, é muito maior - em um país em que cerca de 40% dos trabalhadores exercem atividades na economia informal. A economia teve uma contração de 2,2% em 2002 e o Produto Interno Bruto caiu de US$ 1.468 em 2001 para US$ 940 nesse ano. Quase a metade dos 5,5 milhões de paraguaios vive em condições de pobreza. Apesar da potencial quebra fiscal, o favorito Duarte antecipou que não recorrerá às privatizações para gerar recursos - uma decisão criticada por seus adversários, que o acusam abertamente de corrupção. As acusações de corrupção têm sido na realidade tema recorrente ao longo da campanha, e o são da política paraguaia em geral. O futuro presidente deverá também batalhar em busca da estabilidade política, que não tem sido uma constante nos governos civis que se seguiram à queda de Stroessner em 1989. González Macchi foi designado para o cargo quando presidia o Senado e uma crise provocou a renúncia de Raúl Cubas. O próprio González Macchi sobreviveu a um processo de impeachment a que foi submetido sob acusações de corrupção governamental. O novo presidente deve assumir em 15 de agosto, mas alguns analistas insinuam que essa data poderá ser antecipada.