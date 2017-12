Campanha eleitoral termina no Peru Alejandro Toledo ainda está na dianteira, mas a distância que o separa de Alan García continua se encurtando. Essa é a conclusão da última pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial peruana, que se realiza domingo. De acordo com o Grupo de Opinião Pública (GOP), da Universidade de Lima, Toledo conta com 42,7% dos votos, García tem 35,1% e brancos e nulos somam 22,2%. O GOP obteve esse resultado em simulação de voto, em que se usa réplica da cédula e da cabine secreta. O instituto também fez uma sondagem do tipo comum, em que o entrevistado escolhe entre os dois candidatos, branco e nulo, e tem ainda a opção "não sabe/não responde", que forma a figura do indeciso. Nessa modalidade, Toledo vence por 41,8%, García cai para 32,1%, brancos e nulos somam 18% e os indecisos são 8,1%. Leia mais no site do Estado