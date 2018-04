Campanha iraniana copia a americana

Pela primeira vez desde a Revolução Islâmica de 1979, os candidatos a uma eleição no Irã participam de debates transmitidos ao vivo pela TV e mantêm contato direto com os eleitores por meio de blogs e mensagens de texto. "Estamos presenciando um grande progresso na maneira de se fazer política no Irã", afirmou ao Estado, por telefone, o cientista político Mehrzad Boroujerdi, diretor do programa de estudos do Oriente Médio da Universidade Syracuse, em Nova York. "Antes, os candidatos tinham de ir de cidade em cidade, mesquita por mesquita, para difundir suas propostas. Agora, a tecnologia tem sido amplamente utilizada na campanha." Num país onde cerca de 70% da população tem menos de 28 anos, o uso de ferramentas da internet populares entre os jovens é quase obrigatório. Mais de 23 milhões dos 70 milhões de iranianos têm acesso à internet e cerca de 45 milhões possuem telefones celulares. Para o analista Alex Vatanka, do Middle East Institute, em Washington, as estratégias utilizadas pelos candidatos nesta campanha são semelhantes aos métodos que a equipe do presidente americano, Barack Obama, adotou no ano passado. "Temos muito mais anúncios na TV e até músicos apoiando candidatos", explicou Vatanka. "É quase uma cópia da última eleição americana." Além do uso extensivo de sites como o Facebook e o YouTube, os eleitores têm sido bombardeados com e-mails e torpedos no celular que fazem campanha tanto a favor quanto contra o governo do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Partidários de Ahmadinejad afirmam que algumas das piadas feitas durante a campanha eram "rudes demais" e a agência de notícias estatal Irna disse que a Justiça iraniana tomaria medidas severas contra mensagens ofensivas. Numa aparente tentativa de calar opositores, o governo chegou a bloquear no fim de maio o acesso no Irã ao site de relacionamentos Facebook - utilizado principalmente pelo reformista Mir Hussein Mousavi. O site tem mais de 150 mil iranianos entre seus membros. "Todos os veículos de mídia que sejam vistos como prejudiciais a Ahmadinejad correm o risco de ser fechados", disse na época Shahab Tabatabaei, principal conselheiro de Mousavi. "Limitar a oposição é assunto de alta prioridade para o governo iraniano."