Campanha iraniana copia a dos EUA, diz especialista Pela primeira vez desde a Revolução Islâmica de 1979, os candidatos a uma eleição no Irã participam de debates transmitidos ao vivo pela TV e mantêm contato direto com os eleitores por meio de blogs e mensagens de texto. Para o analista Alex Vatanka, do Middle East Institute, em Washington, as estratégias utilizadas pelos candidatos nesta campanha são semelhantes aos métodos que a equipe do presidente norte-americano, Barack Obama, adotou no ano passado. ?Temos muito mais anúncios na TV e até músicos apoiando candidatos?, explicou. ?É quase uma cópia da última eleição americana.?