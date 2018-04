Campanha reúne armas e jovens sensuais

Uma imagem quase impossível de se imaginar em outros países árabes mais conservadores domina o cenário nas ruas de Beirute. Uma mulher morena, sexy, aparece em um outdoor com os dizeres "Sou bonita. E voto", com as letras pintadas em laranja, símbolo da Frente Patriótica, partido cristão liderado por Michel Aoun, aliado do Hezbollah. Em outra, a modelo aparece de óculos escuros com o slogan "Je vote Orange" (Eu voto Laranja). Grande parte desses anúncios é em francês ou inglês, duas línguas usadas por muitos libaneses, especialmente os cristãos. Também ajuda na hora de conquistar votos de libaneses da diáspora que não sabem falar árabe. Esses cartazes dividem espaço com anúncios como os do Hezbollah, que usa técnicas modernas de propaganda para destacar suas cores verde e amarela, deixando a marca d?água de seu simbólico fuzil. Ironicamente, os que votam no partido "das armas", também votarão no da mulher sexy. No Corniche, como é conhecido o calçadão à beira-mar de Beirute, carros do grupo Mustaqbal, ligado à coalizão governista 14 de Março, passam com bandeiras em punho e buzinando para seus rivais da 8 de Março, sejam eles os "laranjas" de Aoun, ou os militantes do Hezbollah. Apesar da tensão, ontem o clima era festivo na capital libanesa. Em um país onde quase todos têm agenda, até mesmo as TVs, os candidatos concediam entrevistas aos programas mais simpáticos às suas candidaturas. Michel Aoun, na OTV; Saad Hariri, na Futura; os membros do Hezbollah, na Al-Manar. Libaneses da diáspora desembarcaram aos milhares nos últimos dias na capital libanesa. Vindos de diversas paernista quanto pela opositora. Assim como em São Paulo, os libaneses compõem comunidades numerosas em Montreal (Canadá), Detroit (EUA), Freetown (Serra Leoa) e Sydney (Austrália). No Líbano, os eleitores devem votar na cidade de origem de suas famílias. Em Beirute, muitos planejavam voltar ontem para suas casas. Ali Hamza, xiita, preparava-se para ir para o sul. "Vou votar no Hezbollah e vencer a eleição", disse o comerciante. Yasmina, que preferiu não revelar o sobrenome, vota em Beirute. Como muitos membros da elite libanesa, Yasmina, que é sunita, não apoia nenhum dos dois lados. "Acho que deixarei meu voto em branco", afirmou em um café perto da Universidade Americana de Beirute.G.C.