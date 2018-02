Campo de treinamento do Shakhtar Donetsk é atingido por bombas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O campo de Donetsk usado pelo FC Shakhtar para treinar foi atingido por bombas quatro vezes, informou o diretor-executivo do clube, Serhiy Palkin, nesta quinta-feira.

“No entardecer de ontem, e durante a noite, o campo de treinamento do Shakhtar foi atingido por quatro bombas”, publicou Palkin no Facebook.

Ela também postou algumas fotos como prova.

Cinco dias atrás, a Arena Donbass, do Shakhtar Donetsk, que sediou uma semifinal da Euro 2012, foi danificada em um bombardeio do conflito em andamento no leste da Ucrânia.

As bombas causaram danos ligeiros no gramado, e ninguém ficou ferido.

O Shakhtar transferiu sua sede de Donetsk, polo industrial disputado entre separatistas e forças do governo ucraniano, para Kiev, e os jogos do time têm sido realizados frequentemente na cidade de Lviv, também no leste do país.