Campo minado impede investigação da ONU no Congo Campos minados e grupos armados impediram que representantes das Nações Unidas investigassem informes de combates no leste do Congo, disse um porta-voz, num momento em que o governo congolês apura uma tentativa de golpe contra o presidente Joseph Kabila. Correspondentes de uma rádio financiada pela ONU no Congo reportaram escaramuças entre a milícia Mayi Mayi, que apóia o governo, e tropas renegadas a 40 km da cidade de Bukavu, na fronteira com Ruanda. O porta-voz da ONU em Bukavu, Sebastien Lapierre, disse à Associated Press que membros da força de paz das Nações Unidas não conseguiram confirmar os combates, pois foram detidos por minas e grupos armados. A inesperada tomada de Bukavu por renegados, semana passada, representou o maior fracasso militar do governo de Joseph Kabila. Forças do governo reocuparam a cidade pouco depois. A tensão criada pela crise na cidade já levou cerca de 5.000 civis a fugir para o Burundi, informa a agência da ONU para refugiados.