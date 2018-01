Camponeses intensificam bloqueios na Bolívia A Federação de camponeses de La Paz disse hoje que os bloqueios às rotas do altiplano boliviano se intensificarão nas próximas horas contra o governo do presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Porém, o governo descartou a possibilidade de estado de sítio pela da morte de seis pessoas ontem, em um confronto entre policiais e camponeses durante o resgate de turistas e comerciantes. Os camponeses protestam contra a possível venda de gás boliviano pelo porto do Chile para os Estados Unidos e contra a Área de Livre Comércio das Américas (Alca), e pedem que sejam tomadas medidas locais para o setor.