Camponeses peruanos fazem greve de um dia Associações de camponeses fizeram nesta quinta-feira no Peru uma greve de 24 horas, para exigir mais apoio do governo à agricultura do país. A greve foi cumprida parcialmente. Em algumas cidades do interior como Tumbes, a cerca de mil quilômetros ao norte de Lima, mais de 100 camponeses bloquearam a rodovia Panamericana com troncos e pedras e impediram a entrada e saída de veículos da cidade, que faz fronteira com o Equador, afirmou a polícia à AP. O ministro da Agricultura, Alvaro Quijandría, subestimou as conseqüências da paralisação e garantiu que o movimento não vai provocar o desabastecimento de produtos agrícolas nos supermercados.